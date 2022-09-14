Конституционный совет одобрил введение однократного семилетнего срока президента Казахстана

Конституционный Совет принял решение по предложению Президента Казахстана ввести однократный президентский срок на семь лет. Данная норма соответствует Конституции, поэтому одобрена КС РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Совета.

Конституционный Совет считает, что предложение об установлении однократного семилетнего срока президентского мандата отвечает логике конституционных новелл, принятых пятого июня текущего года на республиканском референдуме, направленных на недопущение монополизации государственной власти.

"Предлагаемая редакция пункта 5 статьи 42 Конституции, предполагающая ограничение президентского мандата одним сроком, будет применяться на равной основе ко всем лицам, избираемым на пост высшего должностного лица. С этим корреспондируется определение однократного восьмилетнего срока полномочий судей Конституционного Суда", - говорится в решении Совета.

В этой связи, Конституционный Совет признал проект Закона "О внесении изменений и дополнения в Конституцию РК" соответствующим Конституции.

Согласно пункту 3 статьи 74 Конституции заключение Конституционного Совета Казахстана вступает в силу со дня его принятия и является общеобязательным на всей территории Республики, окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, в Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ограничить мандат президента одним семилетним сроком. Его поддержали депутаты мажилиса.