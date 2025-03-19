Одно из крупнейших мировых изданий European Financial Review опубликовало статью, в котором рассказало о влиянии конституционных реформ на экономику Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет автор, глобальная инвестиционная ситуация в настоящее время характеризуется повышенной неопределенностью. Торговые споры, изменения в фискальной политике и геополитическая напряженность способствовали волатильности рынка, поскольку Соединенные Штаты ввели тарифы для основных торговых партнеров, таких как Канада, Мексика и Китай. Потенциальная рецессия в США еще больше осложнила перспективы, побудив инвесторов и компании искать возможности на развивающихся рынках, которые предлагают стабильность и рост.

"Несмотря на эти проблемы, некоторые развивающиеся экономики продолжают привлекать международное внимание. Например, Казахстан, крупнейшая экономика Центральной Азии, зафиксировал темпы роста в 4,8% в 2024 году, что подчеркивает его устойчивость на фоне глобальных встречных ветров. Инвесторы из Китая, Ближнего Востока, Европы, США и России проявляют значительный интерес, привлеченные стратегическим расположением и экономическим потенциалом страны. Тем не менее, помимо своей позиции как евразийского торгового центра, Казахстан предпринял важные шаги по улучшению своего управления посредством институциональных реформ, что положительно повлияло на его деловой климат", - говорится в материале.

С момента обретения независимости в 1991 году Казахстан стремится к либерализации экономики и привлечению иностранных инвестиций, однако озабоченность вопросами управления и правовой прозрачности порой сказывается на доверии инвесторов. Ровно через три года после конституционных реформ и политической модернизации, начатых в 2022 году, страна добилась успехов в укреплении верховенства закона, усилении независимости судебной власти, повышении политической открытости и создании более четкой правовой защиты. Эти изменения создают более стабильную основу для долгосрочных инвестиций и экономического роста, позиционируя Казахстан как надежное направление для глобального капитала.

Укрепление верховенства закона и правовой стабильности

Для инвесторов правовая и политическая определенность так же важна, как и экономические возможности. Способность действовать в рамках прозрачной, предсказуемой и хорошо регулируемой политической системы является ключевым фактором, определяющим решения о распределении капитала. Конституционные реформы Казахстана 2022 года ввели Конституционный суд, что стало важным шагом в обеспечении соответствия всех законов и решений правительства конституционным принципам. Конституционный суд проводит предварительный конституционный надзор, проверяя правовые акты до их принятия или подписания. Помимо обеспечения конституционности существующих законов, эта институциональная защита снижает вероятность произвольных правовых и нормативных изменений, которые могут нарушить работу бизнеса или подорвать инвестиционную безопасность.

Одним из наиболее примечательных аспектов реформ является то, что граждане теперь имеют прямой доступ к конституционному правосудию. Более 9000 апелляций были рассмотрены Конституционным судом, что демонстрирует растущее доверие общественности к юридическому надзору. Для предприятий этот механизм служит дополнительным уровнем защиты от чрезмерного регулирования или внезапных изменений политики. Он укрепляет доверие инвесторов, гарантируя, что споры могут быть рассмотрены в рамках правовой базы, которая ставит во главу угла соблюдение Конституции.

"Реформы также укрепили систему сдержек и противовесов в Казахстане, сократив полномочия Президента и ограничив Главу государства одним семилетним сроком. Эта мера предотвращает чрезмерную централизацию власти и способствует более плавным политическим переходам, что является ключевым вопросом для инвесторов, оценивающих долгосрочную стабильность. На законодательном уровне Мажилис, нижняя палата Парламента, теперь избирается по смешанной системе, что усиливает политическое представительство и подотчетность. На парламентских выборах 2023 года 70% депутатов были избраны по партийным спискам (пропорциональное представительство), а 30% были избраны по одномандатным округам (мажоритарная система)", - говорится в материале.

Это изменение расширило возможности для независимых кандидатов, повысив разнообразие в законодательном органе. Более того, порог для прохождения политических партий в Парламент был снижен с 7% до 5%, что позволило небольшим партиям более эффективно конкурировать, способствуя плюрализму. В результате оппозиционные партии и независимые кандидаты получили представительство, что повысило политическую инклюзивность. Избирателям также была предоставлена возможность голосовать против всех кандидатов, что усилило прозрачность выборов. После этих выборов исполнительная власть будет подвергаться более строгому парламентскому надзору, что еще больше гарантирует, что экономическая и регуляторная политика будет подвергаться тщательной проверке перед реализацией.

Эти меры способствуют более предсказуемой деловой среде, снижая неопределенность вокруг налоговой политики, правил торговли и инвестиционных законов. Децентрализация управления, включая прямые выборы региональных акимов (мэров), также расширила возможности местных сообществ, повысив прозрачность принятия экономических решений. Для компаний, работающих за пределами крупных городских центров, таких как Астана и Алматы, этот сдвиг обеспечивает более четкие и подотчетные рамки местного управления, снижая бюрократическую неэффективность.

Защита прав инвесторов и независимость судебной власти

Помимо либерализации политической системы, конституционные реформы в Казахстане способствовали укреплению прав собственности, обеспечению исполнения контрактов и независимости судебных органов. Одним из самых больших рисков на развивающихся рынках является непредсказуемость регулирования, когда правительство меняет политику без надлежащей процедуры, что может нанести ущерб инвесторам и предприятиям, взявшим на себя долгосрочные обязательства. Конституционные реформы решают эту проблему, ограничивая влияние исполнительной власти на судебную, обеспечивая беспристрастность судов при рассмотрении коммерческих споров.

"Отмена смертной казни и прямой запрет пыток, хотя и являются в первую очередь достижениями в области прав человека, также свидетельствуют о более широких улучшениях в правовой системе Казахстана. Эти реформы усиливают фундаментальную защиту граждан, обеспечивая справедливое отправление правосудия и защиту человеческого достоинства. Укрепляя верховенство закона, они повышают доверие общества к правовым институтам, снижают риск судебных ошибок и создают более справедливое общество, в котором люди защищены от злоупотреблений. Институционализация этих мер защиты приводит Казахстан в соответствие с международными стандартами в области прав человека, способствуя формированию правовой среды, в которой приоритетными являются подотчетность, справедливость и права всех граждан", - добавил автор статьи.

Хотя конституционные реформы заложили прочный фундамент для совершенствования системы управления и политической системы, для их полной реализации необходим дальнейший прогресс. Регулирующие органы должны последовательно применять новые правовые стандарты для укрепления доверия инвесторов.

Реформы в Казахстане уже оказали ощутимое влияние, не только снизив риски, связанные с политической неопределенностью, непредсказуемостью регулирования и правовой уязвимостью, но и укрепив общую систему управления страной. Укрепляя независимость судебной власти и расширяя правовую защиту, реформы способствовали повышению подотчетности государственных институтов, обеспечивая последовательное и справедливое применение законов. Повышение прозрачности и усиление системы сдержек и противовесов способствуют формированию более чуткой политической системы, в которой процесс принятия решений находится под более строгим надзором. Эти улучшения создают более стабильную и предсказуемую среду, что благоприятно сказывается как на казахстанском обществе, так и на инвестиционном климате в целом. Система управления, основанная на верховенстве закона, обеспечивает гражданам более надежную защиту прав, а бизнесу — правовую определенность, необходимую для долгосрочного планирования и экономического взаимодействия.