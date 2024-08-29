Конституционные реформы 2022 года: какие изменения произошли в судебной и избирательной системе

В июне 2022 года в Казахстане состоялся референдум, на котором были приняты изменения в Конституцию. Об их основных аспектах и влияний на политическую систему страны, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Регистрация партий

Для того, чтобы развить партийную систему было предложено упростить процесс регистрации политических партий. Теперь для регистрации нужно пять тысяч членов вместо предыдущих 20 тысяч.

Изменения в регионах

Еще одно важное последствие конституционной реформы – изменения в местных органах власти. Введена мажоритарная система выборов в районные и городские маслихаты, а в областных – смешанная система (50% мажоритарных и 50% пропорциональных выборов). Это связано с реформами местного самоуправления. В 2023 году в Казахстане начались прямые выборы районных акимов в пилотном режиме.

Ответственность Высшей аудиторской палаты

В целях повышения качества бюджетного контроля Счетный комитет был преобразован в Высшую аудиторскую палату, и ее председатель теперь обязан дважды в год отчитываться о своей деятельности перед Мажилисом.

Защита прав человека

Для совершенствования судебной системы и защиты прав человека было решено возродить институт Конституционного суда. Подобная мера была введена для того, чтобы каждый казахстанец чувствовал свою защищенность и мог беспрепятственно обратиться в главный орган, призванный защитить его права.

С целью дальнейшей гуманизации законодательства в области прав человека смертная казнь была исключена из Конституции как мера наказания.

Конституционный суд

Поправки также внесли изменения в структуру Конституционного суда: он теперь состоит из шести судей, назначаемых парламентом, четырех судей, назначаемых президентом, и одного председателя, который назначается президентом с предварительного согласия Сената.