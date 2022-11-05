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Конституционная реформа нужна для перезагрузки не только власти, но и населения - эксперт
По итогам реформы было изменено и принято порядка 70 нормативно-правовых актов.
О том, для чего Казахстану нужны поправки в законах и что от них ожидать, рассказал доктор юридических наук, профессор Юридического факультета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, член рабочей группы по поправкам в Конституцию Ермек Абдрасулов, передает корреспондент BaigeNews.kz.
“Как Вы знаете, начало конституционной реформе было положено главой государства в своем послании народу Казахстана 16 марта текущего года. Выступая, он обозначил те направления конституционной реформы, которые должны быть реализованы. И первым шагом в этом направлении было внесение изменений и дополнений в Конституцию РК, которые граждане страны приняли на референдуме 5 июня этого года. Именно это стало своеобразным фундаментом для дальнейшего усовершенствования законодательства. Несмотря на то, что Конституция - это норма прямого действия, одним из главных способов обеспечения конституционных изменений является принятие соответствующих им законов и других нормативно-правовых актов. Именно они конкретизируют те нормы конституции, которые только закладывают основы конституционно-правового регулирования. И тот факт, что сегодня Касым-Жомарт Кемелевич публично подписал ряд важных конституционных законов, говорит о завершении этапа формирования конституционно-правовой системы в целом. Об этом можно сказать с уверенностью, ведь по состоянию на сегодняшний день внесены поправки в порядка 15 кодексов, более 45 законов, в том числе конституционных”, - сказал Ермек Абдрасулов.
По его словам, в общей сложности вместе с прочими подзаконными актами было изменено и принято около 70 нормативно-правовых актов.
“То есть, был проделан действительно массивный пласт работы. Следующим этапом станет реализация тех самых норм, которые Президент подписал сегодня. Комплекс конституционных законов необходим для того, чтобы воплотить фундаментальные нормы Конституции в реальную жизнь казахстанцев. Некоторые из них вступят в действие спустя 10 дней после опубликования, но есть и те законы, которые вступят в силу только с 1 января 2023 года с некоторыми исключениями”, - подчеркнул эксперт.
Он также рассказал о том, какого эффекта можно ожидать казахстанцам от проведённой реформы.
"Законотворчество - это кропотливый труд и целое искусство, я бы даже назвал это культурой. Однако об эффекте мы сможем говорить только при правильной реализации законов. Очень многое зависит от того, кто будет применять это право, исполнять правовые нормы, соблюдать их. Когда во всех этих вопросах будут задействованы настоящие профессионалы, только тогда мы сможем сказать, что конституционные поправки реализованы полностью. Важно, чтобы в Маслихатах и палатах Парламента трудились по-настоящему достойные представители нашего общества, которые будут принимать решения, участвовать в формировании Правительства и других государственных структур, а также защищать чаяния и интересы населения. Если общими усилиями мы сделаем это, то государственный механизм заработает, как часы. Возможно, сиюминутного эффекта мы с вами не увидим, ведь жизнь гораздо сложнее тех норм, которые принимают депутаты в Парламенте. Потребуется определенное время, чтобы закон заработал в полной мере", - добавил Е.Абдрасулов.
Эксперт уверен, что, если уполномоченные лица не будут отступать от буквы закона, исполняя все предписанные им требования, то это однозначно повлияет на доверие граждан к государству в положительном ключе.
"Тогда и сами граждане будут мотивированы соблюдать соответствующие нормы и не обходить их. К сожалению, сейчас ситуация в стране обстоит совсем иначе. Потеря доверия к власти - это печальные последствия долгих лет жизни в суперпрезидентской республике. Поэтому принятая конституционная реформа необходима для перезагрузки не только власти, но и всего населения Казахстана", - резюмировал доктор юридических наук.
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