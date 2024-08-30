Конституционная реформа 2022 года: как принятие поправок сказалось на рядовых казахстанцах

Поправки в Конституцию в 2022 году придали нашему Основному закону дух справедливости и человекоцентричности. Такого мнения придерживается директор Института конституционных и политических исследований Индира Аубакирова, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Индиры Аубакировой, все поправки в Конституцию принято делить на две части. Первая – изменения, которые были направлены на реформирование институтов гражданского общества. Вторая – изменения, направленные на реформирование институтов государственного аппарата.

"Был воссоздан Конституционный суд, конституционный статус придан уполномоченному по правам человека и Генпрокуратуре", — говорит она.

Очень важный шаг вперед был сделан, по ее словам, с введением смешанной избирательной системы, потому что это существенно повысило гражданский активизм в стране.

"Мы видим, как выросла гражданская культура: у людей появилась возможность не только по партийным спискам быть выдвинутыми в депутаты, а голосовать и быть избранными по одномандатным округам", — пояснила эксперт.

Введение такой системы повлияло, по ее словам, не только на избирательную активность, но и на активность самого парламента.

"19 марта 2023 года прошли выборы согласно новым поправкам и заметьте, как и насколько нынешний парламент активен, сколько там инициатив, в том числе законодательных. Депутаты гораздо более смелее, гораздо более активнее, инициативнее. И это в итоге повышает гражданскую культуру населения", — подчеркнула Индира Аубакирова.

Вторым по значимости институтом, по словам политолога, является институт Конституционного суда.

"Это как раз тесно связано с человекоцентричностью наших поправок, конституционной реформы. Человек может обратиться в Конституционный суд со своими проблемами, индивидуальной жалобой, и он будет защищен. Практика этого суда, хоть она и не большая — с 1 января 2023 года только, но мы видим насколько они занимают всегда сторону человека. Мы можем сказать, что наша конституционная реформа достигла цели, когда отдельный человек, отдельная личность была поднята на такой конституционный пьедестал, как и должно быть. В чем и заключается дух Конституции", — пояснила спикер.

Отмечается, что за первое полугодие текущего года в Конституционный суд поступило более 2 тыс. обращений граждан. В результате этим судом вынесено 39 решений, из которых по 7 обращениям граждан судьи приняли итоговые решения с рекомендациями Правительству и уполномоченным органам по совершенствованию законодательства.

"В лице Конституционного суда казахстанцы получили дополнительный механизм защиты своих прав и законных интересов. Мы видим, как они всегда занимают сторону человека, с его проблемами, его повседневными нуждами. И Конституционный суд показал, что государство защищает, как и должно быть, интересы человека и отдельной личности. Это существенные, я бы сказала, стороны конституционной реформы, которые меняют модель отношений между властью и отдельным человеком", — отметила политолог.

Указала он и важную роль института петиций.

"Нынешняя Конституция — достаточно продвинутая, она соответствует международным стандартам, приписаны в ней нормы, которые защищают и личность, и интересы государства, и национальные интересы. Вопрос теперь в практической плоскости... Мы развиваемся, культура конституционная у нас развивается, ценности меняются, это очень важно. Конституционная реформа, эти поправки очень сильно улучшили ценностную составлявшую, включили новые понятия — справедливость, равенство, и вопрос в том, чтобы теперь они главенствовали в головах у всех, тогда мы сможем сказать, что свою цель конституционная реформа выполнила – что ее идейный замысел воплощен", — сказала Индира Аубакирова.

Казахский политолог Замир Каражанов, доклад Human Rights Watch в свою очередь рассказал, что изменилось в Казахстане за эти два года.

"За эти два года произошло много событий, которые в принципе говорят о работоспособности Конституции. Начнем с судебной системы — в пример можно привести процесс по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Мы убедились, что прения носили открытый характер, и можно сказать, что основная задача суда – беспристрастное разбирательство, имело место… Лишить человека по натянутым основаниям сейчас, действительно, достаточно сложно. Это мы уже наблюдаем в судебной системе. Перемены идут и перемены все-таки несут позитивный характер", — отметил он.

По его словам, суд становится более предсказуемым и в целом, идет системное реформирование не только судов, но и правоохранительной системы. Указал спикер и на усилившуюся борьбу с коррупцией.

"Лет 10 назад под разными предлогами укрывали коррупционеров, и даже сами ведомства "спускали" все на тормоза, то сейчас если изобличили в коррупции, то дальше человек идет через суд. Антикоррупционная служба дает регулярно статистику, и мы видим, что идет реальная работа", — подчеркнул политолог.

Этому способствует, с его точки зрения, в том числе норма, согласно которой члены семьи президента не должны занимать высокопоставленные должности.

"Думаю, эту норму не только в отношении президента нужно применять, но и в отношении других чиновников – пусть выбирают: или семья, или работа на этой должности. А совмещать эти вещи не надо. Нам надо создавать условия, исключающие подобные факты в общественной и государственной жизни, так как это наносит серьёзный урон экономике страны и благополучию населения", — пояснил политолог.

Построению справедливой государственной системы служит и норма, согласно которой президент был обязан прекратить свое членство в политической партии на срок исполнения своих полномочий.

Из компетенций главы государства было упразднено право отменять или приостанавливать акты акимов областей, городов республиканского значения и столицы. Также этот принцип был использован в отношении полномочия Президента снимать с должности акима района, города, сельского округа. В свою очередь, акимы областей и городов республиканского значения должны теперь избираться исключительно на альтернативной основе с согласия маслихата.

Отмечается, что подобные изменения закладывают качественно новые стандарты в системе государственного управления.

Подчеркнул политолог и заметное усиление парламента и работоспособность института петиции.

"Когда у нас в Казахстане простые граждане могли инициировать законодательный процесс? Такого никогда не было. Сейчас можно и петицию создать, и подписи собирать. Эта система более демократична и позволяет привлекать гражданское общество к законотворческому процессу. То есть не только через партии и депутатов, а то, что инициатива идет от общества. Это большой плюс", — добавил политолог Замир Каражанов.

В завершение эксперт отметил, что Казахстан в начале пути и реформы будут продолжаться не только в политике, но и в экономике.