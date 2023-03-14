"Консервированные" тела иностранцев привезли для обучения казахстанских студентов

Фото: Алина Алиева/BaigeNews.kz

Уникальные кадавры из Германии и Китая находятся в одном из медицинских вузов столицы.

"Консервированные" трупы, дышащие манекены, крупные лаборатории и 3D-столы для изучения человеческих тканей - всё это часть учебных будней студентов Школы медицины Назарбаев Университета. О том, какие уникальные объекты и инструменты используют для подготовки будущих казахстанских медиков, смотрите в фоторепортаже корреспондента BaigeNews.kz.

Анатомическая цифровая лаборатория

"Здесь проходят занятия. Особенность кабинета в том, что в нём есть пять диссекционных столов, на которых студенты обучаются анатомии, физиологии, патологической физиологии и в целом осваивают теоретические основы. Здесь также можно проводить диссекции. Это я могу вам сейчас продемонстрировать. На данном столе есть несколько ситуационных задач, нозологий и различных заболеваний на выбор, которые мы показываем студентам в теории, а потом и они самостоятельно изучают это на практике", - рассказала старший координатор лаборатории Жанар Мустапова.

Сделать вскрытие или посмотреть состав тканей можно одним движением пальца. Изучить все слои тканей (кожа, подкожная жировая клетчатка, мышцы, костная ткань) и строение человека стало гораздо проще и интереснее.

"Большое преимущество в том, что, когда студенты сами отрабатывают эти навыки, при наведении курсора или нажатии пальцем на любую деталь и часть тела, происходит озвучка в виде аудио-аннотации. Таким образом стол сам “рассказывает”, какая это часть тела, орган система и так далее. Например, сейчас вы видите на столе кровеносную систему, нервную систему, лимфатические узлы, на каждом этапе присутствует информационное сопровождение. Если студенты медицинских университетов проводят препарирование трупов вживую, то наши студенты могут сделать это на диссекционных 3D-столах. В этом есть ряд преимуществ, такой метод считается экологичным, поскольку не используется формальдегид", - добавила сотрудник лаборатории.

Помимо этого, благодаря установке студенты могут изучать гистологический материал и препараты. Для этого нужно всего-лишь навести курсор на кожу, и стол выдаёт все необходимые данные для изучения гистологии наряду с анатомией.

В стенах Школы Медицины студенты 1-2 курсов работают на диссекционных столах и кадаврах. Для обучения в морге студенты выезжают только с третьего курса.

Кадавры или, так называемые пластинаты - это своего рода “законсервированные трупы”. Тела проходят глубокую высококачественную обработку, благодаря которой все биоматериалы и ткани свой вид, не разлагаются и не издают при этом никаких запахов. По словам специалистов, данный процесс очень долгий, сбором и обработкой трупов занимаются специальные зарубежные компании.

“Первично мы наладили договорённости с Китаем, и наш первый экземпляр как раз оттуда, монголоидной расы, мужского пола”, - рассказала старший координатор лаборатории Жанар Мустапова.

Второй экземпляр уже европеоидный, мужского пола, доставлен в Школу медицины Назарбаев Университета из Германии. Они находятся здесь уже более двух лет. Прежде чем попасть в учебные кабинеты медицинского университета, люди при жизни давали согласие на использование своих тел в научных целях после смерти.

В данной лаборатории занимаются сотрудники, выполняют свои проекты, которые курируются профессорами. В этих проектах участвуют и магистранты первого курса. Но прежде чем получить допуск сюда, они проходят подготовку на третьем этаже в обучающей лаборатории. Таким образом, докторанты и магистранты второго курса все свои прикладные части выполняют именно здесь.

Базовая лаборатория

Здесь находится отдел гистологии, где проходит работа с тканевыми образцами, будь то органоидные, сфероидные образцы, взятые из ткани мышей или людей.



Студентка третьего курса бакалавриата Альмира Калиева в данный момент работает над дипломной работой.

“Мы занимаемся изучением рака мочевого пузыря и выращиваем клетки. Сейчас я добавляю различные рецепторы в раковые клетки, чтобы понаблюдать реакцию”, - рассказала девушка.





Симуляционный центр

“Симуляционный центр занимает весь пятый этаж школы и располагается почти на пяти тысячах квадратных метров. Идея заключается в том, чтобы создать “клинику” внутри школы, но без участия настоящих пациентов. То есть у нас есть пациенты, но это натренированные актёры, которые играют роль, кроме того, у есть манекены и другие инструменты, которые мы используем. Это своего рода безопасная среда как для пациентов (потому что их здесь нет), так и для будущих врачей, потому что они могут совершать ошибки, которые не приведут к фатальным исходам”, - пояснил клинический директор симуляционного центра, практикующий анестезиолог, реаниматолог Виталий Сазонов.

Данная комната называется Task Trainer, здесь студенты изучают на манекенах, как проходят различного рода процедуры. Чаще всего тут работают хирурги из-за преобладающего количества хирургических манекенов, лапароскопических стоек.





"В комнате установлены камеры и микрофоны, я могу дистанционно наблюдать за действиями своих студентов, менять обстоятельства, сценарий, симптоматику. Манекен при этом моргает и дышит, а на экране видно его сердцебиение. Если вдруг врачи и студенты сделали что-то не так, я с планшета могу остановить ему сердце. Тогда манекен не моргает, не дышит, у него начинается цианоз и синеют губы. В этом случае студенты должны действовать в соответствии со сценарием - проводить реанимацию", - сказал спикер.

По словам клинического директора, студентам здесь интересно и экстремально, потому что основные навыки, которым обучают в симуляционном центре - знание алгоритма, работа в команде и принятие решения в критической ситуации.