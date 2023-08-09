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Консервация продуктов: о смертельной опасности предупредили санэпидемиологи

Сегодня, 16:55
АВТОР
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liveorganic.ru Сегодня, 16:55
Сегодня, 16:55
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Фото: liveorganic.ru

Санэпидемиологи предупредили казахстанцев о смертельной опасности, которая может возникнуть при несоблюдении правил приготовления консервированных продуктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения РК.

"Многие хозяйки в сезон заготавливают различные овощи, фрукты, ягоды, грибы, закатывая их герметичными крышками. При несоблюдении правил приготовления консервированных продуктов в банке может таиться смертельная опасность – ботулизм", - говорится в сообщении.

Ботулизм – пищевое отравление, возникающее при употреблении продуктов, содержащих яд (токсин) бактерий Clostridium botulinum. Микробы ботулизма широко распространены в виде спор. Споры длительное время сохраняются во внешней среде, устойчивы к замораживанию и высушиванию. Попадая на фрукты и овощи, пищевые продукты, корм для скота или в кишечник организма (например, рыб), споры прорастают в вегетативную форму при отсутствии кислорода и образуют токсин.

Симптомы заболевания

Начало заболевания, как правило, острое. Пациенты предъявляют жалобы на боль в животе, тошноту, рвоту, температуру, нарушение стула, затем развивается метеоризм, запоры, чувство распирания в животе, сухость во рту, слабость в мышцах, нарушение зрения.

Профилактика

Лучшей профилактикой ботулизма является употребление консервов только промышленного приготовления, недопустимо покупать консервы домашнего приготовления с рук, консервировать испорченные овощи и фрукты.  Перед вскрытием банки с консервами нужно осматривать – при развитии в них возбудителя ботулизма может отмечаться вздутие дна и крышки. Кипячение, проваривание, прожаривание пищевых продуктов и любых консервов перед тем, как подавать на стол – основная мера профилактики ботулизма, других кишечных заболеваний и пищевых отравлений.

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