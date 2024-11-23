Конор Макгрегор признан виновным в сексуальном насилии

Присяжные суда в Дублине признали Макгрегора виновным в сексуализированном насилии в отношении Никиты Хэнд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

"Хэнд утверждает, что боец "жестоко изнасиловал и избил" ее в декабре 2018 года. Макгрегор настаивает, что женщина добровольно согласилась заняться с ним сексом", - сообщает BBC.

Суд обязал Конора Макгрегора выплатить Хэнд 248 тысяч евро.

Как отмечает Guardian, Хэнд обратилась с иском в гражданский суд в первую очередь для того, чтобы отстоять свою правоту. До этого ирландская прокуратура отказалась заводить уголовное дело против Макгрегора из-за отсутствия реалистичного шанса на обвинительный приговор.