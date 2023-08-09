  • 9 Августа, 07:10
  • BAIGENEWS
Казахстанские танцоры произвели фурор на турнире в Японии
Тело без вести пропавшей студентки в Шымкенте нашли в подвале дома
"Дети в регионах не имеют доступа к качественному образованию" - Алихан Смаилов
Военное сотрудничество обсудили генсек ОДКБ Тасмагамбетов и замминистра обороны РФ
Почти 195 тысяч казахстанцев работают за рубежом
Размер средней заработной платы определили в Казахстане
В Алматы запускают бесплатные курсы казахского языка
Фонд "Қазақстан халқына" выделил 850 образовательных грантов
Премьер-министр поручил подготовить план к приходу "большой воды"
Смаилов поручил тщательно провести следствие по делу об отравлении детей в Караганде
Первый замакима Западно-Казахстанской области уличён в коррупции
Взрыв произошёл в турецком порту Дериндже. Ранено более 10 человек
35 детей эвакуировали из-за пожара в ресторане в Актобе
Палату роддома затопило дождём после ремонта в Жезказгане
Президент Казахстана поручил обеспечить контроль над соблюдением прав многодетных матерей
Назначен новый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана
Пациентка выпала с балкона больницы в Кызылорде

Коноплю высотой с дерево вырастил житель Уральска

Сегодня, 05:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МВД РК Сегодня, 05:50
Сегодня, 05:50
163
Фото: МВД РК

Коноплю высотой с дерево вырастил житель Уральска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

4 августа в ходе проведения ОПМ "Қарасора" сотрудниками УПН в посёлке Коминтерн во дворе дома 33-летнего мужчины изъяты 60 кустов растений тёмно-зелёного цвета, похожее на коноплю, со следами культивации.

Изъятые кусты направлены на экспертизу. Некоторые кусты были высотой с дерево. Начато досудебное расследование по части 1 статьи 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).

Самое читаемое

Наверх