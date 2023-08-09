Коноплю высотой с дерево вырастил житель Уральска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

4 августа в ходе проведения ОПМ "Қарасора" сотрудниками УПН в посёлке Коминтерн во дворе дома 33-летнего мужчины изъяты 60 кустов растений тёмно-зелёного цвета, похожее на коноплю, со следами культивации.

Изъятые кусты направлены на экспертизу. Некоторые кусты были высотой с дерево. Начато досудебное расследование по части 1 статьи 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).