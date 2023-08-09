Коноплю высотой с дерево вырастил житель Уральска
Сегодня, 05:50
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Сегодня, 05:50Сегодня, 05:50
163Фото: МВД РК
Коноплю высотой с дерево вырастил житель Уральска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
4 августа в ходе проведения ОПМ "Қарасора" сотрудниками УПН в посёлке Коминтерн во дворе дома 33-летнего мужчины изъяты 60 кустов растений тёмно-зелёного цвета, похожее на коноплю, со следами культивации.
Изъятые кусты направлены на экспертизу. Некоторые кусты были высотой с дерево. Начато досудебное расследование по части 1 статьи 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).
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