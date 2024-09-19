Коноплю изъяла полиция во дворе жителя Туркестанской области

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Толебийского района задержали местного жителя, который занимался выращиванием наркосодержащего растения, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

При обыске во дворе подозреваемого полицейские обнаружили кусты наркосодержащего растения – конопли. Общий вес изъятого вещества составил более одного килограмма.

В настоящее время по факту незаконного культивирования наркосодержащего растения проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.



