Коноплю изъяла полиция во дворе жителя Туркестанской области
Сегодня, 12:48
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Сегодня, 12:48Сегодня, 12:48
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В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Толебийского района задержали местного жителя, который занимался выращиванием наркосодержащего растения, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
При обыске во дворе подозреваемого полицейские обнаружили кусты наркосодержащего растения – конопли. Общий вес изъятого вещества составил более одного килограмма.
В настоящее время по факту незаконного культивирования наркосодержащего растения проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.
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