В Восточно-Казахстанской области полиция задержала 40-летнего жителя одного из районов. Его подозревают в крупной краже скота, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В конце сентября мужчина заметил табун лошадей без присмотра и дождался ночи, чтобы перегнать его на ферму, где работал скотником. Вскоре злоумышленник продал девять лошадей, часть пустил на мясо, а остальных обменял на другой скот. Ущерб от его действий составил порядка шести миллионов тенге.

"Когда по селу стала распространяться информация о поисках пропавших животных, мужчина попытался отвести от себя подозрения, выпустив оставшихся лошадей на волю. Однако полицейским удалось установить его причастность и задержать подозреваемого. Часть похищенных лошадей удалось изъять. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Также проверяется его причастность к другим подобным преступлениям", - говорится в сообщении.

Напомним, группу барымтачей задержали в Павлодарской области.