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  • Конкурсант "Детского Евровидения" показал своё выступление на концерте Димаша Кудайбергена
vk.com/kidsmusichit Сегодня, 19:37
219
Фото: vk.com/kidsmusichit

Конкурсант "Детского Евровидения" показал своё выступление на концерте Димаша Кудайбергена

Одиннадцатилетний алматинец Давид Чарлин, который будет представлять Казахстан на Junior Eurovision-2022, опубликовал в Instagram видео своего выступления на концерте своего кумира Димаша Кудайбергена, передаёт BaigeNews.kz.

 
 
 
 
 
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Публикация от David Charlin (@david.charlin)

"С каждым днем все ближе дата финала Junior Eurovision 2022, и я очень жду этого дня, а пока изо всех сил готовлюсь, занимаюсь вокалом, совершенствую казахский, подтягиваю английский. И в моей жизни продолжают происходить невероятные события: до сих пор не верится, но мне посчастливилось выступить на первом крупном концерте Димаша в Казахстане, на Центральном стадионе, перед 35 тысячами зрителей! Благодарю Светлану и Каната Айтбаевых за приглашение, а всех зрителей за горячую поддержку! Я вас не подведу!", — пообещал юный исполнитель.

Напомним, 14 августа на галла-концерте IV детского вокального конкурса Baqytty Bala 2022 в Актобе было объявлено, что на "Детском Евровидении 2022" представлять Казахстан будет 11-летний конкурсант Давид Чарлин. Конкурс пройдёт в Ереване 11 декабря 2022 года.

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#музыка
Журналист
Сегодня, 19:37
219
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