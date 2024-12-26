В Алматы объявили о конкурсе на лучшее новогоднее оформление, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.

Управление предпринимательства и инвестиций объявляет о начале конкурса среди малого и среднего бизнеса:

кто может участвовать? Владельцы магазинов, кафе, объектов сферы услуг;

когда? С 26 декабря по 13 января. Итоги подведут 14 января 2025 года.

Номинации и призы:

Лучшее оформление продовольственного магазина – 1 млн тенге. Лучшее оформление непродовольственного магазина – 1 млн тенге. Лучшее оформление объекта в сфере общепита – 1 млн тенге. Лучшее оформление объекта в сфере услуг – 1 млн тенге. Гран-при – 2 млн тенге.

"Как участвовать? Подайте заявку до 31 декабря на info@almaty.upp.kz. Уточняйте по телефону: +7 747 671 59 96", - говорится в объявлении акимата Алматы.

Напомним, метро украсили к Новому году в Алматы.