Конкурс на лучшее новогоднее оформление стартовал в Алматы
Участие могут принять владельцы магазинов, кафе, объектов сферы услуг.
Сегодня, 10:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:34Сегодня, 10:34
69Фото: акимат г. Алматы
В Алматы объявили о конкурсе на лучшее новогоднее оформление, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.
Управление предпринимательства и инвестиций объявляет о начале конкурса среди малого и среднего бизнеса:
- кто может участвовать? Владельцы магазинов, кафе, объектов сферы услуг;
- когда? С 26 декабря по 13 января. Итоги подведут 14 января 2025 года.
Номинации и призы:
- Лучшее оформление продовольственного магазина – 1 млн тенге.
- Лучшее оформление непродовольственного магазина – 1 млн тенге.
- Лучшее оформление объекта в сфере общепита – 1 млн тенге.
- Лучшее оформление объекта в сфере услуг – 1 млн тенге.
- Гран-при – 2 млн тенге.
"Как участвовать? Подайте заявку до 31 декабря на info@almaty.upp.kz. Уточняйте по телефону: +7 747 671 59 96", - говорится в объявлении акимата Алматы.
Напомним, метро украсили к Новому году в Алматы.
Самое читаемое
- Самолет упал рядом с Актау: блогера задержала полиция в Мангистау
- Женщина-полицейский упала с высоты и погибла в Астане
- Что происходило в упавшем близ Актау самолёте во время крушения - видео
- Самолёт упал близ Актау: стал известен полный список пассажиров
- Пассажирский самолёт потерпел крушение близ Актау