  • 26 Декабря, 10:46
  • BAIGENEWS

Конкурс на лучшее новогоднее оформление стартовал в Алматы

Участие могут принять владельцы магазинов, кафе, объектов сферы услуг.

Сегодня, 10:34
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акимат г. Алматы Сегодня, 10:34
Сегодня, 10:34
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Фото: акимат г. Алматы

В Алматы объявили о конкурсе на лучшее новогоднее оформление, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.

Управление предпринимательства и инвестиций объявляет о начале конкурса среди малого и среднего бизнеса:

  • кто может участвовать? Владельцы магазинов, кафе, объектов сферы услуг;
  • когда? С 26 декабря по 13 января. Итоги подведут 14 января 2025 года.

Номинации и призы:

  1. Лучшее оформление продовольственного магазина – 1 млн тенге.
  2. Лучшее оформление непродовольственного магазина – 1 млн тенге.
  3. Лучшее оформление объекта в сфере общепита – 1 млн тенге.
  4. Лучшее оформление объекта в сфере услуг – 1 млн тенге.
  5. Гран-при – 2 млн тенге.

"Как участвовать? Подайте заявку до 31 декабря на info@almaty.upp.kz. Уточняйте по телефону: +7 747 671 59 96", - говорится в объявлении акимата Алматы.

Напомним, метро украсили к Новому году в Алматы.

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