Конкурс "Миссис Вселенная — 2022" выиграла россиянка

Фото: t.me/breakingmash

Жительница Удмуртии Елена Максимова стала победительницей международного конкурса красоты "Миссис Вселенная – 2022" для замужних женщин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Известия".

Конкурс проводится с 2007 года, и это первая в его истории победа российской участницы. "Миссис Вселенная – 2022" проходил с 30 января по 5 февраля в столице Болгарии Софии.

Фото: iz.ru

В финале Максимова соперничала со 120 участницами из Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Беларуси, Украины, Германии, Испании, США и других стран.

Фото: vk.com/mrsudmurtia

"Конкуренция на конкурсе была очень жесткая. Рекордное число участниц, и все из них достойны победы. Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу", — поделилась Елена Максимова.

Фото: vk.com/mrsudmurtia

Фото: vk.com/mrsudmurtia

Обладательнице титула "Миссис Вселенная – 2022" 34 года. У неё двое детей, она руководит сетью языковых центров в Ижевске и много путешествует. В 2021 году завоевала титул "Вторая вице-миссис Россия — Вселенная".