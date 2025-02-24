5 марта стартует конкурс для представителей киноиндустрии Казахстана. Финансовую поддержку предоставят кинопроектам, претендующим на статус национального кино, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК.

Цель конкурса – создание фильмов, отражающих традиционные ценности народа и страны, вдохновляющих зрителей и поднимающих актуальные темы.

5 января определены приоритетные темы: "Семья — основа государства", "Человек и природа", "Закон и порядок", "Ответственность за себя и общество", "Историческое кино", "Важность дружбы и взаимопомощи", "Защита семейных ценностей", "Родители и дети", "Воспитание духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения", "Лидерство, целеполагание, мотивация", "Герои среди нас", "Единство в многонациональном и многоконфессиональном Казахстане".

В этом году конкурс открыт по трём жанрам:

Игровое кино — от историй о родине, семье, трудолюбии и патриотизме до фильмов для детей, анимированных казахских сказок и кино о космосе.

Анимация — проекты, популяризирующие национальные ценности, дружбу, мужество и уважение к родителям.

Документалистика — фильмы о государстве, научных достижениях, экологии, IT-разработках, культуре и выдающихся личностях.

Напомним, с 2024 года в Казахстане действуют новые правила отбора кинопроектов. Процесс проходит в два этапа. На первом осуществляется рассмотрение сценариев (для игровых и анимационных фильмов) или сценарных планов (для документальных и хроникальных фильмов). После авторы выбранных сценариев должны будут предоставить полный пакет документов для реализации своих кинопроектов.

В случае предоставления неполного пакета документов заявитель имеет право в течение трёх дней доработать заявку и перечень документов.

13 марта – завершение приёма заявок и передача проектов экспертному совету. До проведения питчинга Центр проинформирует кандидатов, чьи заявки соответствуют всем правилам отбора. На питчинге участники защищают свои кинопроекты. Заключения по каждому проекту, вынесенные Экспертным советом, будут направлены Центром кино на рассмотрение Межведомственной комиссии.