Конкурс грантов: в Миннауки абитуриентов предупредили о возможных проблемах со связью

13 июля в Казахстане стартует приём заявлений для участия в конкурсе грантов. В связи с одновременным наплывом пользователей при подаче документов на портале электронного правительства могут наблюдаться технические сбои. Об этом предупредили в Миннауки и высшего образования РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Приём документов для участия в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта будет осуществляться c 13 по 24 июля. Заявление для участия в конкурсе возможно будет подать через приёмные комиссии организаций высшего и послевузовского образования, а также онлайн через портал "Электронного правительства", - сообщили в ведомстве.

Всего на 2023-2024 учебный год для обучения по образовательным программам высшего образования выделено 78 219 грантов, в том числе, на обучение граждан Республики Казахстан из числа сельской молодёжи, переселяющихся в регионы, определённые Правительством Республики Казахстан - 3 903 гранта.

Также для обучения молодёжи из густонаселённых, западных и вновь созданных регионов выделено 5 000 целевых грантов, в том числе для выходцев из Атырауской области – 1 500 грантов, Мангистауской – 2 000, Туркестанской – 600, Абайской – 300, Шымкента – 300, Жетысуской – 300, Улытауской – 300 грантов по следующим направлениям подготовки: педагогические науки, математика и статистика, естественные науки, информационно-коммуникационные технологии, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли.

Для удобства абитуриентов из отдалённых регионов в организациях высшего и послевузовского образования будут работать виртуальные приёмные комиссии, которые будут консультировать посредством видеосвязи и помогут с подачей документов на конкурс.