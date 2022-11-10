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novyefoto.ru Сегодня, 18:02
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Фото: novyefoto.ru

Конкурс грантов для молодых учёных продлили в Казахстане

В Казахстане объявили о продлении конкурса на грантовое финансирование молодых учёных, передаёт BaigeNews.kz.

"Комитет науки министерства науки и высшего образования РК сообщает о продлении конкурса на грантовое финансирование молодых учёных по научным и (или) научно-техническим проектам на 2023-2025 годы, объявленного 10 октября, до 23 ноября 2022 года (включительно)", — сообщили в ведомстве.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Комитета науки МНВО РК.

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#гранты #ученые
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:02
167
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