Конкурс грантов для молодых учёных продлили в Казахстане

Фото: novyefoto.ru

В Казахстане объявили о продлении конкурса на грантовое финансирование молодых учёных, передаёт BaigeNews.kz.

"Комитет науки министерства науки и высшего образования РК сообщает о продлении конкурса на грантовое финансирование молодых учёных по научным и (или) научно-техническим проектам на 2023-2025 годы, объявленного 10 октября, до 23 ноября 2022 года (включительно)", — сообщили в ведомстве.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Комитета науки МНВО РК.