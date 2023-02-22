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BaigeNews.kz Сегодня, 17:04
118
Сегодня, 17:04
118
Фото: BaigeNews.kz

Конкурс для поступления на госслужбу упростят с Казахстане

Назначать на некоторые вышестоящие должности корпуса "Б" будут без конкурсного отбора по согласованию с уполномоченным органом. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Азамат Жолманов, передаёт BaigeNews.kz.

“Это позволит привлечь квалифицированных и имеющих отраслевой опыт специалистов из частного сектора. С начала года агентством согласно этой норме согласовано 14 назначений”, - сказал Жолманов.

Он сообщил, что выпускники Академии госуправления при президенте РК, показавшие высокую успеваемость, имеют возможность внеконкурсного назначения в течение одного года после завершения обучения на государственные должности в местных исполнительных органах, аппаратах маслихатов, ревизионных комиссиях, территориальных подразделениях центральных государственных органов и их ведомств.

“Возможность внеконкурсного назначения на низовые должности на районном и сельском уровнях предусмотрена для лучших выпускников, успешно окончивших высшие учебные заведения за счёт государственного гранта. Это будет стимулировать возвращение молодых специалистов в районы и сельские регионы, способствовать снижению дефицита профессиональных кадров в регионах, облегчит процесс поступления на государственную службу”, - сказал Азамат Жолманов.

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#госслужащие #конкурс
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 17:04
118
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