Конкурс для поступления на госслужбу упростят с Казахстане

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Назначать на некоторые вышестоящие должности корпуса "Б" будут без конкурсного отбора по согласованию с уполномоченным органом. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Азамат Жолманов, передаёт BaigeNews.kz.

“Это позволит привлечь квалифицированных и имеющих отраслевой опыт специалистов из частного сектора. С начала года агентством согласно этой норме согласовано 14 назначений”, - сказал Жолманов.

Он сообщил, что выпускники Академии госуправления при президенте РК, показавшие высокую успеваемость, имеют возможность внеконкурсного назначения в течение одного года после завершения обучения на государственные должности в местных исполнительных органах, аппаратах маслихатов, ревизионных комиссиях, территориальных подразделениях центральных государственных органов и их ведомств.