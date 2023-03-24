Конкуренция идей и плюрализм мнений - политологи об итогах парламентских выборов в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

В Казахстане состоялись выборы депутатов мажилиса и маслихатов. Эксперты и политологи поделились мнениями о кампании, а также подвели её итоги, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"После оглашения предварительных результатов выборов в мажилис и маслихаты, можно сказать, что это были, вероятно, самые конкурентные и напряжённые выборы за последние четверть века. Снижение порога прохождения партий в парламент с семи до пяти процентов, а также численности, необходимой для регистрации партий, способствовали обострению конкуренции. В выборах приняли участие семь партий - две из которых новые, созданные после либерализации партийного законодательства. Обострилась конкуренция на правом фланге, где теперь действуют две партии предпринимателей, и "Ак жол" активно теснит молодая амбициозная Respublica. Также на левом фланге у Народной партии Казахстана появились реальные конкуренты в лице ОСДП (бойкотировавшей парламентские выборы 2021 года). Хорошо показала себя в ходе агитационной кампании аграрная партия "Ауыл". Полагаю, трамплином для неё стали президентские выборы, в ходе которых представитель партии, глава Союза фермеров Жигули Дайрабаев показал себя харизматичным оратором, доступно и доходчиво излагающим мысли", - сказала политолог Жанар Тулиндинова.

Спикер особо отметила, что телевизионные дебаты в ходе этой парламентской кампании впервые прошли в три этапа. По её словам, казахстанцы смогли увидеть в ходе этого политического шоу конкуренцию идей и харизматичных политиков.

"Наиболее напряжённая и интригующая борьба развернулась среди кандидатов по одномандатным округам. Следует отметить рекордное количество самовыдвиженцев. При этом ряду гражданских активистов, блогеров, лидеров мнений, несмотря на высказывавшийся ранее скепсис, удалось привлечь к себе внимание и конвертировать социальных капитал, наработанный в соцсетях, в политический. В их числе можно назвать эксперта по финансовой грамотности с 2,5-миллионной аудиторией в соцсетях Даулета Мукаева (Астана), эксперта по земельным вопросам Бакытжана Базарбека (Алматы), адвоката Абзала Куспана (ЗКО). Полагаю, что для кандидатов-самовыдвиженцев, не победивших в своём округе, но показавших хороший результат, парламентские выборы станут хорошей школой политики. Возможно, рефлексия относительно результатов выборов, трезвая оценка своих возможностей и уровня поддержки подвигнет их баллотироваться на следующих выборах не в мажилис, а в маслихаты", - добавила эксперт.

В результате выборов мы получили шестипартийный парламент. В семи из 29 одномандатных округов избраны самовыдвиженцы.

"Победившая на выборах партия AMANAT получит, по предварительным расчётам, 62 из 98 депутатских мандата в высшем представительном органе страны. Оставшиеся 36 мест в мажилисе позволяют сформировать другим партиям достаточно представительную парламентскую оппозицию, в том числе заручившись поддержкой депутатов-самовыдвиженцев. Новый состав парламента позволяет говорить о том, в нём будет, как минимум, конкуренция идей и плюрализм мнений", - заключила Тулиндинова.

По мнению политолога и общественного деятеля Адиля Сайлаубека, процент проголосовавшего населения на этих выборах был невелик, однако, если сравнивать со всеми предыдущими выборами, положительная динамика и оживление среди населения всё же есть.

"Оппозиционные мнения и голос людей из народа стали более конкретными и громкими. А это немаловажное изменение в политической жизни страны. Я уверен, что активность населения напрямую влияет на качество выборного процесса и жизни в республике", - подчеркнул эксперт.

Политолог упомянул и прогресс в снижении количества нарушений во время выборов. Приводя в пример предыдущий опыт Казахстана, спикер отметил, что последние выборы прошли более прозрачно.

"Хочется обратить внимание на активность самовыдвиженцев. Вообще, участие одномандатников - это беспрецедентный случай в политической жизни Казахстана. За их предвыборной гонкой было крайне интересно наблюдать. Их участие и активность в выборах говорит о том, что наш народ проснулся и начал смело выражать свою гражданскую позицию, указывать на недостатки в социально-экономической сфере жизни страны. Особенно это коснулось самовыдвиженцев из маленьких городов и аулов - в своих агитационных кампаниях они поднимали остросоциальные вопросы своих регионов, говорили о том, что действительно наболело. Именно это и вызвало доверие граждан. Теперь многие из них будут представлять интересы своих сограждан в мажилисе парламента", - рассказал эксперт.

Он также упомянул, что в состав мажилиса вошли депутаты от шести партий, в том числе и от новосозданных, которые участвовали в выборах впервые.