В Харбине (Китай) на Азиатских играх-2025 завершились соревнования по конькобежному спорту в мужском командном спринте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Сборную Казахстана представили Алтай Жардембекулы, Никита Важенин, Артур Галиев.

Казахстанские конькобежцы заняли итоговое четвертое место. Обладателями "золота" стали спортсмены из Китая.

Второе место осталось Южной Кореей, а Япония показала третий результат.