  • 10 Февраля, 17:34
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Конькобежный спорт: Казахстан стал четвертым на Азиатских играх-2025

Обладателями "золота" стали спортсмены из Китая.

Сегодня, 15:53
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Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана Сегодня, 15:53
Сегодня, 15:53
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Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

В Харбине (Китай) на Азиатских играх-2025 завершились соревнования по конькобежному спорту в мужском командном спринте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Сборную Казахстана представили Алтай Жардембекулы, Никита Важенин, Артур Галиев.

Казахстанские конькобежцы заняли итоговое четвертое место. Обладателями "золота" стали спортсмены из Китая.

Второе место осталось Южной Кореей, а Япония показала третий результат.

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