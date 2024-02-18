Конькобежка из Казахстана установила рекорд в Канаде
Сегодня, 15:27
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Сегодня, 15:27Сегодня, 15:27
97Фото: kazsports.kz
Казахстанка Алина Дауранова установила личный рекорд в забеге на 1000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.
Атлетка преодолела дистанцию за 1 минуту 15,24 секунду, что позволило ей занять итоговое 13-е место и стать лучшей среди соотечественниц. Екатерина Айдова показала 14-й результат (1:15,29), Инесса Шумекова – 24-й (1:18,57).
Соревнования в канадском Калгари завершатся 18 февраля. На турнире осталось разыграть четыре комплекта медалей. Из казахстанцев в воскресенье выступит только Айдова – на дистанции 1500 метров.
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