Конькобежка из Казахстана установила рекорд в Канаде

Казахстанка Алина Дауранова установила личный рекорд в забеге на 1000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Атлетка преодолела дистанцию за 1 минуту 15,24 секунду, что позволило ей занять итоговое 13-е место и стать лучшей среди соотечественниц. Екатерина Айдова показала 14-й результат (1:15,29), Инесса Шумекова – 24-й (1:18,57).

Соревнования в канадском Калгари завершатся 18 февраля. На турнире осталось разыграть четыре комплекта медалей. Из казахстанцев в воскресенье выступит только Айдова – на дистанции 1500 метров.