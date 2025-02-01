Представительница юниорской команды Казахстана по конькобежному спорту Алина Дауранова стала победительницей этапа Кубка мира в итальянском Коллальбо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК

Казахстанка финишировала первой на дистанции 1000 метров. Второе место в этом виде соревновательной программы заняла итальянка Мэйбрит Вигль. Третьей на финише была норвежка Инна Накен.

Арина Ильященко остановилась в шаге от "бронзы", а Алёна Лифатова показала пятый результат.