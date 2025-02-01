  • 1 Февраля, 21:00
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Конькобежка Алина Дауранова завоевала золото юниорского этапа Кубка мира в Италии

Казахстанка финишировала первой на дистанции 1000 метров.

Сегодня, 20:16
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НОК РК Сегодня, 20:16
Сегодня, 20:16
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Фото: НОК РК

Представительница юниорской команды Казахстана по конькобежному спорту Алина Дауранова стала победительницей этапа Кубка мира в итальянском Коллальбо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК

Казахстанка финишировала первой на дистанции 1000 метров. Второе место в этом виде соревновательной программы заняла итальянка Мэйбрит Вигль. Третьей на финише была норвежка Инна Накен.

Арина Ильященко остановилась в шаге от "бронзы", а Алёна Лифатова показала пятый результат. 

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