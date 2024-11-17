Конькобежец Виталий Щиголев завоевал золото чемпионата четырёх континентов
Сегодня, 14:49
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Сегодня, 14:49Сегодня, 14:49
133Фото: olympic.kz
Казахстанец Виталий Щиголев одержал победу на чемпионате четырех континентов по конькобежному спорту в японском Хатинохе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Представитель команды Казахстана выиграл мужской масс-старт. Финишное время Щиголева - 8:22.05.
Второе место занял Дэвид Да Ру (Канада) - 8:22.12. Замкнул тройку лучших канадец Хэйден Майер - 8:22.77.
Добавим, что также в активе нашей сборной "серебро" и "бронза".
Надежда Морозова стала второй на дистанции 1000 метров, а женская команда показала третий результат в командном спринте.
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