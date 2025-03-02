Конькобежец Евгений Кошкин завоевал золото этапа Кубка мира в Нидерландах
Казахстанец показал лучший результат на дистанции 500 метров.
Сегодня, 20:11
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Сегодня, 20:11Сегодня, 20:11
127Фото: olympic.kz
Казахстанский конькобежец Евгений Кошкин стал победителем этапа Кубка мира в Херенвене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Представитель команды Казахстана показал лучший результат на дистанции 500 метров. Его время составило 34,46.
Вторым на финише был Лорен Дюбрель из Канады - 34,51. С бронзовой медалью завершил ЭКМ Еннинг Де Боо из Нидерландов - 34,52.
Отметим, что ранее Кошкин на этом же этапе Кубка мира стал третьим.
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