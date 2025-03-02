Казахстанский конькобежец Евгений Кошкин стал победителем этапа Кубка мира в Херенвене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Представитель команды Казахстана показал лучший результат на дистанции 500 метров. Его время составило 34,46.

Вторым на финише был Лорен Дюбрель из Канады - 34,51. С бронзовой медалью завершил ЭКМ Еннинг Де Боо из Нидерландов - 34,52.

Отметим, что ранее Кошкин на этом же этапе Кубка мира стал третьим.