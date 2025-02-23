Представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин завоевал золотую медаль этапа Кубка мира в польском Томашув-Мазовецком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсмен показал высокий результат на дистанции 500 метров. Его финишное время составило 34,52.

Второе место занял Лорен Дюбрель из Канады -34,70. Бронзовую медаль завоевал Марек Каниа из Польши - 34,76.

Отметим, что Кошкин на недавних Азиатских играх-2025 в Харбине стал вторым на дистанции 100 метров.