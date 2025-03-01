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Конькобежец Евгений Кошкин с рекордом завоевал бронзу этапа Кубка мира

Спортсмен стал третьим на дистанции 500 метров.

Сегодня, 10:31
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НОК РК Сегодня, 10:31
Сегодня, 10:31
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Фото: НОК РК

Представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Херенвене (Нидерланды), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсмен стал третьим на дистанции 500 метров. Он на финише показал 34,30. Это время стало личным рекордом спортсмена. 

Победу одержал Еннинг Де Бо (Нидерланды) - 34,18. Вторым стал Джордан Штольц из США - 34,27.

Отметим, что ранее Кошкин выиграл этап кубка мира в Польше. 

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