Конькобежец Евгений Кошкин принёс Казахстану второе серебро Азиады
Автором первой медали стала сборная по шорт-треку.
Сегодня, 09:26
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:26Сегодня, 09:26
118Фото: НОК РК
Казахстанский конькобежец Евгений Кошкин завоевал серебряную медаль на зимних Азиатских играх, заняв второе место в забеге на 100 метров среди мужчин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу дирекции по развитию спорта МТС РК.
Продемонстрировав отличную скорость и мастерство, он уверенно финишировал в числе лидеров, добавив ещё одну награду в копилку сборной Казахстана.
Напомним, автором первой медали стала сборная по шорт-треку. Серебро в эстафете микст на 2000 метров стране принесли Ермек Малика, Яна Хан, Денис Никиша и Адиль Галиахметов.
Самое читаемое