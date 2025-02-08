Казахстанский конькобежец Евгений Кошкин завоевал серебряную медаль на зимних Азиатских играх, заняв второе место в забеге на 100 метров среди мужчин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу дирекции по развитию спорта МТС РК.

Продемонстрировав отличную скорость и мастерство, он уверенно финишировал в числе лидеров, добавив ещё одну награду в копилку сборной Казахстана.

Напомним, автором первой медали стала сборная по шорт-треку. Серебро в эстафете микст на 2000 метров стране принесли Ермек Малика, Яна Хан, Денис Никиша и Адиль Галиахметов.