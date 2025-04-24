Конго-Крымская лихорадка в Казахстане: более 400 обращений с укусами клещей
Клещи массово кусают казахстанцев.
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С наступлением весны в Казахстане зафиксирован резкий рост активности клещей, что вызывает серьёзные опасения среди медиков. Министерство здравоохранения сообщает, что только с начала сезона зафиксировано 434 обращения граждан с жалобами на укусы клещей в эндемичных регионах, передает BaigeNews.kz.
Клещи переносят опасное вирусное заболевание — Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку (ККГЛ), которое может закончиться летальным исходом при несвоевременном лечении. Наибольшее количество укусов фиксируется в мае-июне. Особенно уязвимыми остаются Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская области и город Шымкент, где обитают иксодовые клещи — основные переносчики вируса.
Во избежание заражения следует:
- использовать отпугивающие аэрозольные репелленты и закрытую одежду;
- ежедневно осматривать кожу и одежду;
- избегать контакта с кровью животных без защиты;
- проводить противоклещевую обработку животных и скотопомещений, расположенных в природных очагах.
- ни в коем случае не удаляйте клеща самостоятельно — обращайтесь к врачу.
Вакцины от ККГЛ на сегодняшний день не существует, что делает профилактику и своевременное обращение за медицинской помощью особенно важными.
Санитарные службы уже обработали более 354 тысяч голов скота и провели дезинсекцию в 155 населённых пунктах. Созданы санитарные зоны вокруг 149 опасных по ККГЛ территорий.
Ранее мы писали о том, что 186 человек пострадали от укусов клещей в Алматы.
В прошлом году мужчина умер от укуса клеща в Шымкенте.
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