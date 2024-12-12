Во всех казахстанских школах появятся службы решения конфликтов. Помимо преподавателей, в состав службы медиации войдут школьные психологи, старшеклассники и представители старшего поколения. Детский омбудсмен, практикующий психолог и учитель рассказали корреспонденту BaigeNews.kz, что думают о новой инициативе министерства просвещения.

Проект, о котором идёт речь, называется "100 медиативных школ". Он направлен на создание безопасной образовательной среды и поддержку детей в трудных жизненных ситуациях. Кроме того, службы медиации будут помогать в решении семейно-правовых споров.

"Во всех школах страны начнут функционировать службы медиации, которые будут способствовать эффективному разрешению конфликтов и предотвращению негативных последствий для школьников, педагогов и родителей. Состав служб медиации будет включать старшеклассников, педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов, родителей, а также представителей неправительственных организаций, попечительских советов и старшего поколения", – рассказали в министерстве просвещения.

Как отметила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова, медиация позволит сократить количество спорных ситуаций и улучшить психологический климат в учебных заведениях.

Нельзя с ребёнком меряться силами

Мнения экспертов о новой инициативе разделились. Уполномоченная по правам ребёнка по Павлодарской области Сауле Шакенева надеется, что это не просто инициатива ради инициативы, а реальный способ решения проблем, которые накапливаются в обществе.

Детский омбудсмен объяснила: иногда, если стороны перестают кричать друг на друга и садятся за стол переговоров, выясняется, что проблема вообще того не стоила. Дети уже забыли про конфликт, а родители не готовы снизить градус напряжения и раскручивают ситуацию дальше.

Сауле Шакенева предполагает, что если за тем самым "столом переговоров" окажутся люди разного возраста и статуса, участникам конфликта будет проще услышать друг друга.

"Очень надеюсь, что это один из способов решения проблем, которые валятся на нас как снежный ком. Мы с этим работаем, но поскольку региональный уполномоченный один на всю область, мы просто физически не справляемся. И я согласна с этой инициативой в том плане, что только в конкретной школе, в конкретном образовательном учреждении заинтересованные лица, причём разного возраста, разного социального статуса, могут найти общие точки соприкосновения. Нужен сфокусированный взгляд, но с разных сторон. Даже исходя из моего опыта, когда выезжаешь и начинаешь разбираться в ситуации, ты вдруг понимаешь, и люди вокруг понимают, что по большому счёту проблема то "яйца выеденного" не стоила. Нужно было просто сесть за стол переговоров и разговаривать с детьми. Но, как часто это бывает, свою роль сыграли амбиции родителей, неудовлетворённое самолюбие администрации школы, "подогретый" родительский комитет, дети в пубертате. Тут нужен кто-то, кто охладит пыл. А ещё бывает так: дети уже помирились, забыли об этой ситуации в силу возраста и пошли дальше, а взрослые всё ещё продолжают в WhatsАpp-чатах и соцсетях муссировать эту тему", – объяснила Сауле Шакенева.

Детский омбудсмен уверена: да, нынешние школьники другие, но это не значит, что они "потерянное поколение". Уполномоченный по правам ребёнка признаётся, её больше пугает уровень агрессии в обществе и то количество негатива, который в соцсетях выплёскивают взрослые, которые пишут в комментариях, что "нужно принять закон, который позволит бить невоспитанных детей".

"Сейчас дети другие. Это поколение Z, и они не будут терпеть. Мне недавно рассказали случай: ребёнок не так повёл себя на уроке, за что педагог заставил ребёнка подойти к стенду на стене и вслух зачитать обязанности ученика. Ребёнок прочитал, потом повернулся и спросил, какие обязанности у педагога. Учитель посчитал, что школьник ему нахамил и выгнал с урока. А дома ещё родители добавили. Но это же диалог. Ты показываешь ребёнку его обязанности, ребёнок задаёт вопрос: какие у вас обязанности? И даже если поведение ребёнка кажется вам провокационным, нельзя уподобляться детям, нельзя с ними меряться силами, силы то неравные", – считает детский омбудсмен.

Мнение учителя

Поделиться мнением о школьных службах "примирения" согласился также один из павлодарских педагогов. Имя своё он попросил не называть, чтобы не нарваться на недовольство руководства.

Преподаватель сомневается в том, что инициатива станет реально работающим проектом.

"Медиация – эффективная вещь, если её проводит медиатор, а не случайные люди из школьной службы решения конфликтов. Поэтому, сомневаюсь, что система реально будет помогать детям, но бумажной работы нам добавит. Я преподаю меньше десяти лет, и за такой небольшой срок уже застал немало подобных инициатив. К сожалению, часто такие программы оказываются непродуманными и поэтому малоэффективными", – считает школьный учитель.

Главное – не навредить

Острой проблемой в школах, с которой, возможно, придётся столкнуться службам медиации, был и остаётся буллинг. Если дети об этом не говорят, не значит, что проблемы нет.

Буллинг может проявляться в физическом насилии, угрозах, насмешках и оскорблениях, сплетнях и клевете. Раньше считалось, что жертвами травли становятся дети, которые отличаются от остальных, странно выглядят и не могут себя защитить. Слишком худые, полные, те, кто носят очки. Но современные исследования показывают, что жертвами травли с тем же успехом могут стать красивые и умные дети, вызывающие чувство зависти своими достижениями в учёбе или спорте. Зачинщики травли могут так самоутверждаться, а некоторые дети и подростки участвуют в травле просто потому, что для них она является одной из форм общения. Иногда дети даже не осознают, что именно происходит. А кто-то боится стать новым объектом насмешек, поэтому предпочитает держаться рядом с "сильными". Поможет ли здесь "примирительная комиссия"? А в случае других школьных конфликтов?

Кандидат психологических наук Татьяна Крацова считает, что медиацию должны проводить люди, которые понимают тонкости этого процесса. Тут главное – не навредить.

"Сам процесс медиации имеет определённую структуру. Есть требования к знаниям человека, который будет заниматься примирением. По-хорошему, это целая профессия, которая предполагает обучение, знание законов и канонов медиации. Если в комиссию будут входить некомпетентные люди, это может привести к усилению травматизации от конфликта. Какую цель будут ставить перед собой необученные медиаторы? Это решение конфликта, наказание сторон, недопущение подобных конфликтов? А это не юрисдикция медиации. Медиация снижает требования сторон, и примирение происходит за счёт взаимных уступок. Поэтому было бы хорошо, если бы в такие примирительные комиссии входил психолог, завучи или опытные педагоги, имеющие стаж работы с детьми, элементарные знания о регуляции конфликтов, прошедшие специальное обучение. Да, они не будут медиаторами, но по крайней мере не навредят и не ухудшат ситуацию", – говорит Татьяна Кравцова.

Также психолог предупреждает: в стенах школы часто вместо решения проблемы стремятся просто быстрее погасить конфликт.

"Цель примирения в стенах школы чаще всего не примирение детей и не решение конфликта, а устранение конфликта именно в стенах школы. Все друг другу улыбнутся, пожмут руки, но за стенами школы сохранится конфликтная ситуация, и ребёнка как булили, так и будут булить. Ко мне неоднократно приводили подростков после того, как все друг другу улыбнулись, сказали, что конфликт исчерпан, а травля продолжилась", – приводит пример психолог.

Как объясняет специалист, с учителями подростки откровенничать обычно не стремятся. О буллинге они скорее всего будут молчать до последнего. Дети предпочитают терпеть и ждать, когда травля закончится. А если обсудить ситуацию соберётся целая комиссия, ребёнок ещё меньше будет готов откровенничать.

"Ребёнок считает, что может справиться сам, и вынесение конфликта на общий суд в подростковой среде не одобряется. Не нужно забывать, что подростки общаются в референтной группе. У них свои цели, своя общность, своя культура, свои взгляды, свои секреты. Эти секреты взрослым зачастую недоступны. То, что дети пытаются сами справиться, может выйти из-под контроля, потому что дети не знают ни механизмов примирения, они глобализируют конфликт, считают, что есть две стратегии – терпеть и ждать, когда всё закончится, либо наоборот самому занять позицию агрессора. За помощью обращаются в крайнем случае, и это должно быть лицо, которое, по их мнению, заслуживает доверия. Чаще всего это не педагог. Но это может быть взрослый человек в стенах школы, приближенный к подростковому возрасту. Иногда дети откровенничают со студентами-практикантами, с молодыми лаборантами", – добавляет психолог.

Недавний случай

В целом ни учитель, ни психолог, ни детский омбудсмен не считают медиацию провальной затеей. Вопрос только в том, насколько хорошо будет организован процесс, и кто будет состоять в службе медиации.

Отметим, что случаев школьных конфликтов предостаточно в каждом регионе: от драк и буллинга до конфликтов между учениками и преподавателями. Из недавнего: в Павлодаре учитель физики ударил школьника в живот после того, как старшеклассник встал на уроке и начал выкрикивать фразу из аниме. Он проспорил одноклассникам. В итоге педагог подошёл и с размаху ударил старшеклассника. Этот момент школьники сняли на видео, случай получил огласку, учитель написал заявление об увольнении по собственному желанию.