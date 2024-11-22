Конфликт в торговом центре: двое мужчин устроили поножовщину и стрельбу
Оба получили травмы и доставлены в больницу.
Сегодня, 04:30
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Сегодня, 04:30Сегодня, 04:30
171Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Поножовщина и стрельба произошла в торговом центре в российском городе Каменск-Уральский, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Следственный комитет РФ.
Сообщается, что местный житель в ходе конфликта поранил руки и туловище другого мужчины. В ответ потерпевший произвёл в оппонента несколько выстрелов из травматического оружия. Оба пострадавших доставлены в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство".
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