Конфликт со стрельбой в Алматинской области прокомментировали в полиции

В соцсетях распространяют видео конфликта со стрельбой в одном из сёл Алматинской области. В полиции рассказали из-за чего произошёл инцидент и что грозит владельцу пистолета, передаёт BaigeNews.kz.

"В Карасайском районе в посёлке Кемертоган идут разборки с применением огнестрельного оружия. Компетентные органы, примите необходимые меры", - говорится в подписи к видео.

В полиции уточнили, что конфликт произошёл 12 сентября около 19:00.

"Сотрудники ГКП "Таусамалы Кызмет", а также местные жители поселка Иргели Карасайского района приступили к строительству дополнительного источника воды для наполнения резервуаров. Бывшее руководство в лице 41-летнего директора выразило недовольство, её 45-летний супруг осуществил несколько выстрелов в воздух из зарегистрированного на него газового пистолета. Пистолет изъят, владелец доставлен в УП Карасайского района для дальнейшего разбирательства. По результатам он будет привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 485 КоАП РК (Ненадлежащее применение оружия). Санкция статьи влечёт штраф в размере 20 МРП с приостановлением действия разрешения на хранение и ношение оружия.