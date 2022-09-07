Конфликт сестёр. Суд прояснил ситуацию обратившегося к Токаеву костанайца

Спорный дом площадью 90 квадратных метров принадлежал В.Маливец, у которого было две дочери – Е.Шарафутдинова и Л.Бережецкая.

В 1984 году Маливец подарил этот дом старшей дочери Бережецкой по договору дарения. В 1994 Бережецкой предоставлено право пожизненного наследуемого владения на занятый домом участок для ведения личного подсобного хозяйства.

Бережецкая с 1976 года проживает в России. В суде она подтвердила, что разрешила своей сестре проживать в доме, но в 1991 году через суд добилась решения о её выселении. В 2003 году Маливец умер. В 2018-м Бережецкая получила госакт на право частной собственности на участок.

Шарафутдинова, имея оригиналы всех правоустанавливающих документов (договор дарения, госакт на участок, домовая книга), достоверно знала, что отец подарил дом Бережецкой. И в 2019-м обратилась в суд с иском к Бережецкой о признании права собственности на дом. Позже сама просила оставить иск без рассмотрения, отозвав его.

В 2020 году Бережецкая продала дом Айкадамовой за 3,5 миллиона тенге. Но Шарафутдинова не впустила в дом покупателя, которая обратилась в суд с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения и выселении Шарафутдиновых.

Шарафутдинова направила встречный иск о признании договора купли-продажи недействительным. Истец посчитала, что её сестра не имеет права владеть домом с участком в Казахстане, так кая является иностранной гражданкой. Но в Земельном кодексе такого запрета нет.

Суд с выездом на место установил, что Шарафутдиновы не проживают в спорном доме, зарегистрированы по другому адресу. Дом долгое время пустует, находится в заброшенном состоянии. Это подтверждается фотографиями, показаниями соседей, рапортом участкового инспектора и актом судебного пристава.

Договор дарения – основание возникновения права собственности у Бережецкой – Шарафутдинова не оспаривала.

Суд удовлетворил иск Айкадамовой и выселил Шарафутдиновых. Шарафутдиновой отказано в иске о признании договора купли-продажи недействительным. Это решение суда в апреле 2021 года апелляция оставила в силе.

Оспорила эти судебные акты Шарафутдинова только через 10 месяцев, пропустив срок обжалования – шесть месяцев - иобратившись в кассацию на четыре месяца позже положенного по закону.

Верховный суд в связи с этим возвратил ходатайство Шарафутдиновой о пересмотре судебных актов.

Правоохранительными органами были тщательно проверены доводы обратившегося по факту мошеннических действий и подделке документов. Эти доводы не нашли своего подтверждения и соответствующее уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.