В Алматы произошёл конфликт между гостями и сотрудниками горнолыжной школы Шымбулака, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает администрация курорта "Шымбулак", изначально возникла словесная перепалка, которая затем переросла в потасовку. По факту конфликта возбуждено дело по статье "Хулиганство".