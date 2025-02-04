Конфликт на Шымбулаке: задержаны пять человек
Возбуждено дело по статье "Хулиганство".
Сегодня, 01:20
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Сегодня, 01:20Сегодня, 01:20
130Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
В Алматы произошёл конфликт между гостями и сотрудниками горнолыжной школы Шымбулака, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает администрация курорта "Шымбулак", изначально возникла словесная перепалка, которая затем переросла в потасовку. По факту конфликта возбуждено дело по статье "Хулиганство".
"По подозрению в совершении данного преступления задержаны пять человек. Они водворены в изолятор временного содержания. Объективные обстоятельства устанавливаются", – прокомментировали в департаменте полиции Алматы.
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