Конфликт на Ближнем Востоке: сколько казахстанцев находятся в Израиле, Иране и Ливане

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил о количестве казахстанцев, находящихся на Ближнем Востоке, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, на постоянной основе актуализируется список граждан, состоящих на консульском учёте в странах Ближнего Востока. В Израиле на учёте состоят 120 человек, в Иране - 102, Ливане - 139 граждан РК, включая дипломатов и членов их семей.

"МИД делает всё возможное для обеспечения безопасности наших соотечественников, оказываем всевозможную поддержку в любых ситуациях. Последние несколько месяцев ситуация на Ближнем Востоке существенно обострилась. В этой связи казахстанские дипломаты в Израиле, Иране и Ливане работают в усиленном режиме. Созданы каналы связи с гражданами РК, находящимися в этих странах. С ними поддерживается постоянная связь и даются необходимые рекомендации в зависимости от развития ситуации в той или иной стране. Несколько раз посольства объявляли о необходимости покинуть страну в связи с обострением военно-политической ситуации", - сказал Смадияров.

По словам Айбека Смадиярова, немало в этих странах казахстанцев, которые не стоят на консульском учёте. Этим гражданам Казахстана он рекомендовал незамедлительно выйти на связь с посольствами и сообщить о своих планах.

"Либо вы остаётесь в этих странах, либо вы намерены покинуть их. Мы должны знать всю информацию. Потому что ситуация ежечасно меняется. Когда планируется эвакуация, мы готовим списки тех, кто стоит на консульском учете. Как только борт прилетает, появляются наши граждане, которые до этого не появлялись, и начинают тормозить процессы", - сказал официальный представитель.

Ранее он сообщил, будут ли эвакуировать казахстанцев с Ближнего Востока.