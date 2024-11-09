Конфликт между жильцами многоэтажки Актау расследует полиция
Вчера, 23:20
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Вчера, 23:20Вчера, 23:20
142Фото: Instagram / 911.aktau
В Актау полиция расследует конфликт между жильцами многоэтажки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
По информации департамента полиции Мангистауской области, в ночь на 9 ноября поступил вызов о том, что между жильцами многоэтажки в 11-м микрорайоне произошёл конфликт. Участники установлены и доставлены в управление полиции Актау. Стороны конфликта заявили об отсутствии претензий друг к другу.
Начато досудебное расследование по факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
В соцсетях опубликованы фото нескольких полицейских авто, припаркованных возле высотки, где произошёл инцидент.