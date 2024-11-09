Конфликт между жильцами многоэтажки Актау расследует полиция

В Актау полиция расследует конфликт между жильцами многоэтажки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

По информации департамента полиции Мангистауской области, в ночь на 9 ноября поступил вызов о том, что между жильцами многоэтажки в 11-м микрорайоне произошёл конфликт. Участники установлены и доставлены в управление полиции Актау. Стороны конфликта заявили об отсутствии претензий друг к другу.

Начато досудебное расследование по факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

В соцсетях опубликованы фото нескольких полицейских авто, припаркованных возле высотки, где произошёл инцидент.