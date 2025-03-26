Конфликт между полицейскими и прокатчиками лошадей произошёл в Актау
Прокатчиков лошадей попросили покинуть набережную, где было скопление людей.
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В Актау во время празднования Наурыза произошёл конфликт между полицейскими и прокатчиками лошадей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Редакция обнародовала видео конфликта, снятое очевидцами. По словам автора видео, на городской набережной полицейские силой пытались снять девушку с лошади.
В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что инцидент произошёл во время празднования Наурыза, когда скопление людей, в том числе детей.
Во избежание непредвиденных происшествий полицейские попросили прокатчиков лошадей покинуть набережную, однако одна из них на просьбу правоохранителей ответила отказом.
На нарушительницу составлен протокол по статье 667 КоАП РК (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). Ей грозит штраф в размере 30 МРП либо административный арест на срок до 15 суток.
Лошадей загнали в спецприёмник. В ведомстве уточнили, что животных в день инцидента вернули владельцу.
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