Конфликт между пассажиром и бортпроводником произошёл на борту самолёта авиакомпании SCAT, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Инцидент возник по прибытию судна, выполнявшего рейс Астана – Актау, в пункт назначения ночью 20 апреля, рассказала изданию одна из пассажиров.

По её словам, инициатором конфликта стал мужчина, который забыл свой сотовый телефон в салоне. Когда он попытался вернуться в салон, его остановил бортпроводник, который попросил немного подождать, так как из самолёта продолжали выходить пассажиры. Владелец телефона не реагировал на просьбу и продолжал прорываться. Тогда бортпроводник сказал, что сам сходит за телефоном. Однако пассажир ринулся за сотрудником авиакомпании и сильно ударил его по лицу.

После этого на место происшествия прибыла полиция. Агрессивный пассажир вместе со встречающим его родственником отрицали вину, однако свидетели подтвердили факт произошедшего, рассказала очевидец конфликта.

Департамент полиции на транспорте пока не прокомментировал данный инцидент.

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