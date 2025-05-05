Прокуратура Алматинской области выявила серьезные нарушения при хранении имущества, подлежащего конфискации, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе проверки установлен факт разграбления седельного тягача марки Volvo FH с прицепом, стоимость которого превышает 100 миллионов тенге. Машина, изъятая в рамках административного производства, находилась на специализированной штрафной стоянке, где и была частично разобрана и похищена.

Кроме того, прокуратура зафиксировала сокрытие автомобиля Mercedes E350, оценённого в 8 миллионов тенге. Транспортное средство было передано на хранение отцу подозреваемого, однако, несмотря на решение суда о конфискации автомобиля в доход государства, он скрыл машину и уклонился от исполнения обязательств.

Материалы по обоим фактам переданы в органы досудебного расследования для принятия окончательного процессуального решения.

Ранее прокуратура Туркестанской области выявила серьёзные нарушения земельного законодательства, связанные с незаконным оформлением, передачей и использованием участков.