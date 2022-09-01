Конфискованные у коррупционеров деньги должны идти на строительство школ - Токаев

Фото: BaigeNews.kz / Артем Чурсинов

В Казахстане конфискованные у коррупционеров деньги будут направлены на строительство школ. Об этом в послании народу страны сообщил президент Касым-Жомарт Токаев, передает BaigeNews.kz.



"Все незаконно полученные от государства коррупционерами средства, должны быть изъяты и идти на строительство школ", - заявил Токаев.

Он также отметил, что качество среднего образования -это важное условие успешной нации. Должны быть созданы благоприятные условия для обучения и всестороннего развития каждого учащегося.

"Для этого был запущен национальный проект "Комфортная школа". Мы создадим условия для обучения 800 тысяч детей в современной школе до 2025 года. Таким образом полностью решаем проблему аварийной и трехсменной школы. Это значительно сократит разницу между сельскими и городскими школами. В целом строительство школы должно стать одной из главных задач для правительства и акиматов", - добавил глава государства.