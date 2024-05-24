Конференция памяти символиста и поэта Ербола Шаймерденова проходит в Астане

В Астане в Национальной академической библиотеке проходит конференция, посвященная 70-летию Первого символиста Казахстана и Первого пресс-секретаря экс-президента Республики Казахстан, символиста, поэта, Заслуженного деятеля Казахстана Ербола Шаймерденова, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие проводится в рамках празднования Дня Государственных символов Республики Казахстан. Оно организовано Комитетом по архиву, документации и книжному делу Министерства культуры и информации. В нем принимают участие депутаты Парламента, деятели культуры и общественности, известные ученые, а также друзья и родные Ербола Шаймерденова.

Они вспоминают заслуги Ербола Шаймерденова в области культуры, языка и геральдики.

"Он стоит у истоков создания наших госсимволов. Чтобы они были уникальными и неповторимыми, он изучил герб, флаг и герб более 100 стран мира. Провел колоссальную работу. Он написал об этом книгу. То есть он стоял у истоков создания государственных символов. Он также возглавлял Комитет языковой политики и будучи на этом посту сделал очень многое для развития государственного языка. И еще одна сторона его личности - он составил сборник афоризмов казахского народа", - сказал Куаныш Жиенбай, Заслуженный деятель Казахстана, писатель, друг и однокурсник Ербола Шаймерденова.

Его супруга Куляш Шаймерденова говорит, что Ербол Шаймерденов был очень особенным человеком. Его любовь к родине, народу, отметила она, проявлялась во всем, что он делал.

"Очень добрый человек был, очень детей любил, народ свой – он старался сделать все для развития казахского языка, страны и культуры. Долгие годы работал на госслужбе, но всегда находил время для творчества. Его произведения: стихи, поэмы, переводы - его наследие", - говорит она.

Его младшая дочь Бахыт Шаймерденова продолжает сейчас дело отца - она дополнила и перевыпустила в 2022 году книгу отца Елтаным.

"Самая главная заслуга - это вот первый символист в Казахстане, который объяснил, что значат символы, изображенные на нашем гербе, флаге и о чем воспевают в гимне. Потому что каждый государственный символ несет какие-то смысловые нагрузки. Он много лет работал в министерстве, тогда информация называлась. Он очень много сделал для того, чтобы казахский язык стал государственным. Он очень много сделал для развития СМИ, особенно национальных СМИ, особенно в районах, в регионах", - сообщил главный редактор газеты "Казахстанская правда" Сабит Малдыбаев.

В рамках конференции была представлены труды Ербола Шаймерденова "Мәңгілік мұра"!: Елтаным..", а также состоялся показ документального фильма "Ербол Шаймерденұлы: Тұлға".