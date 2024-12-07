  • 7 Декабря, 14:01
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Конференция Doha Forum: Президента Казахстана встретил премьер Катара

Сегодня, 13:01
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Telegram-канал БОРТ N1 Сегодня, 13:01
Сегодня, 13:01
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Фото: Telegram-канал БОРТ N1

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл на официальную церемонию открытия конференции Doha Forum, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры прибытия главы государства опубликовал Telegram-канал БОРТ N1.

Главу государства встретил Премьер-министр – министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани.

Напомним, Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Катар. 

 

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