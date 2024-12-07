Конференция Doha Forum: Президента Казахстана встретил премьер Катара
Сегодня, 13:01
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Сегодня, 13:01Сегодня, 13:01
96Фото: Telegram-канал БОРТ N1
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл на официальную церемонию открытия конференции Doha Forum, передаёт BaigeNews.kz.
Кадры прибытия главы государства опубликовал Telegram-канал БОРТ N1.
Главу государства встретил Премьер-министр – министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани.
Напомним, Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Катар.
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