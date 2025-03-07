В Астане начинается процесс расторжения соглашения с владельцем частных парковок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Акимат столицы принял решение вернуть управление платными парковками в руки города после ряда жалоб горожан на действия монополиста. В 2018 году в результате конкурса парковочные места были переданы частной компании, которая получала 75% дохода, а 25% перечислялись в городской бюджет. Однако неудобная система оплаты и частые штрафы, даже за минимальные задержки, вызвали недовольство горожан.

Теперь парковочные пространства будут переведены на баланс города, и доход от их эксплуатации полностью поступит в госказну. Важным моментом остается, что цена за парковку останется прежней – 100 тенге в час, а повышение тарифов не планируется.

По словам Бауыржана Кумисбекова, главного специалиста Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры акимата, государственные органы будут обслуживать парковки, и привлечение частных компаний для управления ими не предполагается.