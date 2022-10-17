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  • Кончаем местные дороги, пока строим новые! - депутат потребовал надлежащего ухода за дорогами
pkzsk.info Сегодня, 12:30
43
Фото: pkzsk.info

Кончаем местные дороги, пока строим новые! - депутат потребовал надлежащего ухода за дорогами

Построить дорогу – половина дела, её ещё надо содержать, заявил депутат мажилиса Альбер Рау на правительственном часе, передаёт BaigeNews.kz.

В процессе эксплуатации автомобильная дорога подвергается воздействию многократно повторяющихся нагрузок, а также влиянию природно-климатических условий. По данным экспертов, своевременный уход за автомобильной дорогой позволяет сократить в три-четыре раза затраты на её восстановление. И, чтобы содержать их в нормальном состоянии, в них нужно вкладывать, считает Альбер Рау. Он просит довести средства на содержание автомобильных дорог до нормативного финансирования, а также пересмотреть сами расценки.

"К слову, автомобильные дороги проектируются под разрешённые нагрузки грузового транспорта, в Казахстане это максимум 13 тонн на одну ось. Однако при эксплуатации казахстанские трассы разрушаются от большегрузов, которые зачастую в полтора-два раза превышают допустимые нагрузки на ось. Ещё один парадокс: когда строим республиканские дороги, я это знаю по Акмолинской и Костанайской области, в это время кончаем все местные дороги, потому что на подрядных организациях эти самые большегрузы ходят по местным дорогам, которые не рассчитаны на такую нагрузку", - сказал Альберт Рау.

Далее он указал на коррупционные риски при строительстве дорог.

"Последняя беда, перефразирую известного классика: "Там, где большие деньги, там и большие соблазны"! По данным Антикоррупционной службы, одной из причин низких показателей является коррупционная составляющая на всех этапах строительства и ремонта автодорог. При этом, если в 2021 году в производстве Антикоррупционной службы было 18 досудебных расследований, то только за первое полугодие 2022 года зарегистрировано 15 коррупционных правонарушений. То есть, наблюдается рост правонарушений в данной сфере. Так что эта проблема остается актуальной. Правильно говорят финны – воровство за счёт качества, значит (воровать - авт.) у своих детей", - сказал Альбер Рау.

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#дороги #Мажилис #Коррупция
Жадра Жулмухаметова
Сегодня, 12:30
43
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