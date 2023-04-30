Конь испугался воздушных шаров и чуть не покалечил семью в Караганде

Фото: ekaraganda.kz

Конь, который много лет в зоопарке катает детей в повозке, испугался воздушых шаров, летящих на него. Животное кинулось в беседку, где в этот момент находилась семья из четверых человек передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Уточняется, что несчастный случай произошёл вчера, 29 апреля.

Руководитель отдела копытных карагандинского зоопарка Ербол Габдуллин рассказал о том, как произошел инцидент.

По его словам, этот конь проживает в зоопарке восемь лет. Много лет он катал маленьких карагандинцев и их семьи по территории зоопарка на повозке. Животное хорошее, доброжелательное. Но вчера испугался летящих на него шаров и запаниковал.

"Это произошло около половины шестого вечера. Каждые выходные мы катаем детей на карете, на пони, в повозке. Мы уже заканчивали рабочий день. Конь привязанный стоял. В это время мимо проходил ребёнок с родителями. У ребёнка руках было несколько воздушных шаров. Ветер поднялся и шары полетели на коня. Он испугался и сорвался с веревки. Рядом там беседка есть. Конь кинулся в эту беседку. Там была семья: женщина, мужчина и двое детей. Они пострадали. Сильных травм там нет. Мы скорую вызывали, их забрали в больницу, но потом отпустили домой, — говорит Габдуллин.

По информации зоопарка, отец и двое детей получили ушибы. У женщины рана на ноге и спине. Они попросили не указывать их данные.

"Мы просим посетителей зоопарка не приносить с собой шары. Все-таки это животные. Они бывают очень пугливыми и могут бояться каждого шороха. Этот конь много лет катал детей на повозке, зимой на санях. Это животное, не машина, не человек, от любого шороха может испугаться. Это просто формажорный случай. У нас ипподром строится. Пока идет строительство, не будем выгонять на катание лошадей, — сказал Ербол Габдуллин.

Когда в зоопарке появится небольшой ипподром, катание будет проходить там.

К слову, на территории зоопарка продажа воздушных шаров запрещена. Адинистрация зоологического парка, настоятельно просит посетителей, не приносить с собой шары.