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Комуслуги дорожают: алматинцев неприятно удивили

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baigenews.kz Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30
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Фото: baigenews.kz

С 15 октября в Алматы вырастут тарифы на электроэнергию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение "АлматыЭнергоСбыт".

Рост в среднем составит 3,7%. Средневзвешенная предельная цена за электроснабжение составит 29,04 тенге без НДС, в том числе:

  • для населения 27,59 тенге/кВт-ч без НДС;
  • для юридических лиц 30,08 тенге/кВт-ч без НДС;
  • для бюджетных организаций 30,47 тенге/кВт-ч без НДС;
  • для потребителей, производящих СЗПТ 29,04 тенге/ кВт-ч без НДС.

Тарифы, дифференцированные в зависимости от объёмов потребления электрической энергии, для физических лиц, составляют:

  • для первого уровня 25,06 тенге/кВт-ч без НДС;
  • для второго уровня 33,11 тенге/кВт-ч без НДС;
  • для третьего уровня 41,39 тенге/кВт-ч без НДС.

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