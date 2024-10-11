Комуслуги дорожают: алматинцев неприятно удивили

С 15 октября в Алматы вырастут тарифы на электроэнергию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение "АлматыЭнергоСбыт".

Рост в среднем составит 3,7%. Средневзвешенная предельная цена за электроснабжение составит 29,04 тенге без НДС, в том числе:

для населения 27,59 тенге/кВт-ч без НДС;

для юридических лиц 30,08 тенге/кВт-ч без НДС;

для бюджетных организаций 30,47 тенге/кВт-ч без НДС;

для потребителей, производящих СЗПТ 29,04 тенге/ кВт-ч без НДС.

Тарифы, дифференцированные в зависимости от объёмов потребления электрической энергии, для физических лиц, составляют: