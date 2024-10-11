Комуслуги дорожают: алматинцев неприятно удивили
Сегодня, 17:30
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Сегодня, 17:30Сегодня, 17:30
46Фото: baigenews.kz
С 15 октября в Алматы вырастут тарифы на электроэнергию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение "АлматыЭнергоСбыт".
Рост в среднем составит 3,7%. Средневзвешенная предельная цена за электроснабжение составит 29,04 тенге без НДС, в том числе:
- для населения 27,59 тенге/кВт-ч без НДС;
- для юридических лиц 30,08 тенге/кВт-ч без НДС;
- для бюджетных организаций 30,47 тенге/кВт-ч без НДС;
- для потребителей, производящих СЗПТ 29,04 тенге/ кВт-ч без НДС.
Тарифы, дифференцированные в зависимости от объёмов потребления электрической энергии, для физических лиц, составляют:
- для первого уровня 25,06 тенге/кВт-ч без НДС;
- для второго уровня 33,11 тенге/кВт-ч без НДС;
- для третьего уровня 41,39 тенге/кВт-ч без НДС.
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