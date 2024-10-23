Кому в Казахстане полагаются 4,2 млн тенге на покупку жилья

В Казахстане на сегодня (с 2023 г.) 1 246 семьям выданы сертификаты экономической мобильности (СЭМ). Они предоставляются кандасам и внутренним переселенцам, переехавшим на постоянное место жительства в регионы расселения, определенные Правительством, и предусматривает оказание материальной помощи в приобретении жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

"Сертификаты предоставляется единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,2 млн тенге на семью. Материальная помощь оказывается в форме денежного обязательства местного исполнительного органа для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья в рамках ипотечной программы, утвержденной Национальным банком, и (или) государственной программы жилищного строительства, утвержденной Правительством", ― проинформировали в Минтруда.

Для приобретения жилья в собственность СЭМ предоставляется при наличии предварительного договора или договора купли-продажи жилья. При строительстве жилья СЭМ предоставляется с учетом наличия в собственности земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов в соответствии с земельным и другим законодательством РК.

Для использования СЭМ в качестве части первоначального взноса при покупке жилья необходимо предоставить письмо от банка второго уровня об одобрении выдачи жилищного займа. При этом сертификат экономической мобильности предоставляется для приобретения жилья только в населенном пункте постоянного проживания в регионе прибытия.

Переселенцам кроме сертификата экономической мобильности также предоставляются следующие меры государственной поддержки: