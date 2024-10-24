Кому в Казахстане назначат 100%-ю доплату?
Сегодня, 10:47
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Сегодня, 10:47Сегодня, 10:47
151Фото: baigenews.kz
В Казахстане установлены доплаты за особые условия труда некоторым работникам в сфере лесного хозяйства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на приказ министра экологии и природных ресурсов РК.
За работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни доплаты в размере 100% от должностного оклада будут получать также работники:
- противопожарных служб лесных пожарных станций;
- лесоустроительных организаций;
- десантники-пожарные авиационной охраны лесов и животного мира.
Доплата выплачивается в течение календарного года.
Соответствующие поправки вводятся в действие с 3 ноября 2024 года.
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