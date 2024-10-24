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Кому в Казахстане назначат 100%-ю доплату?

Сегодня, 10:47
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baigenews.kz Сегодня, 10:47
Сегодня, 10:47
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Фото: baigenews.kz

В Казахстане установлены доплаты за особые условия труда некоторым работникам в сфере лесного хозяйства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на приказ министра экологии и природных ресурсов РК.

За работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни доплаты в размере 100% от должностного оклада будут получать также работники:

  • противопожарных служб лесных пожарных станций;
  • лесоустроительных организаций;
  • десантники-пожарные авиационной охраны лесов и животного мира.

Доплата выплачивается в течение календарного года.

Соответствующие поправки вводятся в действие с 3 ноября 2024 года.

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