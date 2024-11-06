Кому в Казахстане могли бы снизить пенсионный возраст до 53 лет

Депутаты Мажилиса от фракции партии "Respublica" выступили с запросом о пенсионном возрасте. Запрос направлен заместителю Премьер-министра Т.Б. Дуйсеновой. Народные избранники просят снизить возрастной порог для некоторых граждан, передаёт BaigeNews.kz.

"Пенсионные выплаты в Казахстане назначаются мужчинам по достижении 63 лет, а женщинам – с 61 года, с дальнейшим повышением пенсионного возраста до 63 лет к 2031 году. Существуют льготы, касающиеся особых условий выхода на пенсию для отдельных категорий граждан. Однако действующие льготы не распространяются на лиц с инвалидностью и родителей, ухаживающих за детьми с инвалидностью. Создание комфортных условий для жизни и трудоустройства людей с инвалидностью крайне важно для их успешной интеграции в трудовую среду. При этом необходимо учитывать особые потребности и физиологическое состояние таких граждан в пожилом возрасте. С возрастом прогрессируют хронические заболевания и функциональные нарушения, что может затруднять продолжение трудовой деятельности до 63 лет. Аналогичные сложности наблюдаются у родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, что также требует внимания. Родители особенных детей сталкиваются с трудностями, требующими значительных усилий и ресурсов. Обеспечение специализированного ухода и поддержки детям с особыми потребностями требует дополнительного количества времени и эмоциональной энергии", ― говорится в запросе.

Многим родителям трудно отказаться от работы, чтобы полностью посвятить себя уходу за ребенком. Это приводит к эмоциональному истощению и проблемам со здоровьем самих родителей.

"В связи с обозначенными проблемами важно рассмотреть возможность введения льгот по снижению пенсионного возраста для поддержки данной категории граждан. Такая мера позволит людям с инвалидностью выйти на пенсию раньше и уделить больше внимания своему здоровью, поскольку они сталкиваются с множеством препятствий на протяжении всей жизни, что делает их более уязвимыми и негативно влияет на их физическое и психоэмоциональное состояние. Для родителей детей с особыми потребностями, наряду со снижением пенсионного возраста, необходимо предусмотреть возможность предоставления дополнительного отпуска, чтобы они могли восстановить силы и улучшить психоэмоциональное состояние", ― отметили депутаты.

Они просят Дуйсенову рассмотреть возможность проведения необходимых работ по внесению соответствующих изменений и дополнений в законодательные акты с целью усовершенствования правового регулирования пенсионного возраста, а именно:

установить пенсионный возраст до 53 лет для лиц с инвалидностью, осуществляющих трудовую деятельность;

установить пенсионный возраст до 53 лет и ввести дополнительный отпуск для родителей, ухаживающих за детьми с ограниченными возможностями.