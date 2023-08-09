Кому работодатели предлагали самую высокую зарплату на электронной бирже труда в июле

Каким специалистам работодатели предлагали самую большую зарплату в Казахстане в июле 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

В июле на электронной бирже труда работодатели разместили 98 тыс. вакансий, а соискатели – 93,4 тыс. резюме. В сравнении с июнем число вакантных мест возросло на 8,1 тыс. (+9%), а резюме – на 38,8 тыс. (+71%).

Наибольшим спросом у работодателей наряду с неквалифицированными специалистами пользовались операторы колл-центров (2,1 тыс.), водители автомобилей (1,9 тыс.), а также охранники (1,6 тыс. вакансий).

"Работодатели предлагали наибольшие заработные платы инженерам-гидрологам (от 800 тыс. тенге), архитекторам ПО (от 750 тыс. тенге) и начальникам отделений в промышленности (от 696 тыс. тенге)", - говорится в сообщении.

Самый высокий размер запрашиваемых заработных плат чаще всего в своих резюме указывали соискатели из числа машинистов паровоза (в среднем от 1,7 млн тенге), директоров коммерческих предприятий (от 1,6 млн тенге), а также инженеры по горнорудному делу (от 900 тыс. тенге).

Таким образом, в июле на ЭБТ наблюдался высокий спрос на учителей, связанный со скорым началом нового учебного года, и специалистов в сфере сельского хозяйства, обусловленный подготовкой к августовской уборочной кампании.