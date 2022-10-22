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  • Кому присудили премию в области литературы и искусства имени Абая
arminfo.info Сегодня, 09:20
227
Фото: arminfo.info

Кому присудили премию в области литературы и искусства имени Абая

Президент Казахстана подписал указ "О присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2022 года в области литературы и искусства имени Абая", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Государственную премию Республики Казахстан 2022 года в области литературы и искусства имени Абая присудили:

  • Жайлыбай Ғалым, поэт – за сборник стихов и поэм "Ай таңбалы арғымақ";
  • Жақыпбай Нұрқанат, режиссер – за мюзикл "Жібек";
  • Мыржықбай Кенжеғали Тұрсынбекұлы, певец – за концерт "Жүрегім нені сезесің?";
  • Саукетаев Туруспек, писатель – за роман "Желқайық";
  • Сегізбай Кәдірбек, писатель – за роман "Тағдыр толқыны";
  • Смагулов Сембигали Абзалбекович, скульптор – за скульптурную композицию "Үш арыс";
  • Тұрысбек Секен Кәрімұлы, композитор – за сборник стихов, клавир, партитур песен и кюев "Тәтті мұң".
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#премия #Абай #Указ Главы государства #культура
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:20
227
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