Кому присудили премию в области литературы и искусства имени Абая

Фото: arminfo.info

Президент Казахстана подписал указ "О присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2022 года в области литературы и искусства имени Абая", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Государственную премию Республики Казахстан 2022 года в области литературы и искусства имени Абая присудили: